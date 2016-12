National Geographic 07:35 bis 07:55 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Frisbee spielen zählt zu den beliebtesten Strandsportarten überhaupt. Je nach Wurftechnik können die meist aus Kunststoff gefertigten Scheiben mehr als 200 Meter weit fliegen. Die falsche Technik kann hingegen ziemlich peinlich enden, wie Videoclips beweisen. Bei der Steuerung von Luftkissenfahrzeugen spielt Aerodynamik eine ähnlich tragende Rolle, wie "Science of Stupid" erklärt. Und wer beim einarmigen Liegestütz nicht auf der Nase landen will, muss ebenfalls gewisse Gesetze beachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

