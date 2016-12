Im Mittelpunkt der romantischen Komödie stehen verschiedene, raffiniert miteinander verwobene Liebesgeschichten im vorweihnachtlichen London. So findet beispielsweise der Premierminister David in seinem Hausmädchen Natalie die große Liebe , während der Schriftsteller Jamie erst auf Reisen gehen muss, um sich dort in die schüchterne Aurelia zu verlieben. In Google-Kalender eintragen