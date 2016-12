TNT Comedy 16:50 bis 17:10 Comedyserie 2 Broke Girls Folge: 108 Der verwettete Arsch USA 2016 16:9 Merken Caroline trifft sich nach wie vor mit den Autoren des Studios, die ihre Lebensgeschichte in einen Film verwandeln sollen. Als sie jedoch erfährt, dass Max' Rolle im Film nicht vorkommen soll, weiß sie nicht, ob sie unter diesen Umständen die Rechte an ihrer Geschichte verkaufen soll. Max trifft sich indes weiterhin mit dem Anwalt Randy, der Caroline mit einem seiner Bekannten verkuppeln will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: James Burrows Drehbuch: Liz Astrof, Michelle Nader Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12