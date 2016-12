TNT Comedy 10:35 bis 11:00 Comedyserie Keine Gnade für Dad Das Sonnensystem USA 2001 16:9 Merken Andere Kinder sind froh, wenn sie nicht in die Schule gehen müssen und ihre Eltern das sogar noch erlauben. Bei Jimmy ist die Sache aber ein wenig anders gelagert: Als seine Eltern ihm mitteilen, dass er nächste Woche nicht in die Schule gehen muss, sondern stattdessen mit ihnen ein Konzert der Ramones besuchen darf, denkt er nur darüber nach, wie er dennoch in die Schule kommen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Mike Schiff, Bill Martin Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6