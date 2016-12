Dr. Timcin vom Planeten Kaelon II ist zu Besuch auf der Enterprise. An Bord lernt er Lwaxana Troi, Counselor Trois Mutter, kennen, mit der er sich sofort blendend versteht. Als sie erfährt, dass ein alter Brauch von ihm verlangt an seinem 60. Geburtstag freiwillig aus dem Leben zu scheiden, ist sie entsetzt. Sie versucht Timicin zu überreden, mit dem grausamen Ritual zu brechen. In Google-Kalender eintragen