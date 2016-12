Syfy 22:05 bis 00:00 Actionfilm Der unglaubliche Hulk USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Wissenschaftler Bruce Banner hält sich in Brasilien versteckt und sucht fieberhaft nach einem Heilmittel gegen die Gamma-Verstrahlung, die ihn in ein gefährliches Monster verwandelt. Auf der Suche nach dem Wirkstoff ist ihm stets General Ross auf den Fersen, der ihn als Prototyp für einen Supersoldaten einsetzen will. Als Ross den Forscher nicht dingfest machen kann, lässt er den machtgierigen Soldaten Blonsky mit dem Virus infizieren. Doch das Experiment gerät schon bald außer Kontrolle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Norton (Bruce Banner) Liv Tyler (Betty Ross) Tim Roth (Emil Blonsky) William Hurt (General "Thunderbolt" Ross) Tim Blake Nelson (Samuel Sterns) Ty Burrell (Leonard) Christina Cabot (Major Kathleen Sparr) Originaltitel: The Incredible Hulk Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Zak Penn Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 16

