Syfy 16:30 bis 17:20 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Verloren im All CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Atlantis ist der Vernichtung durch die Replikatoren gerade noch entkommen und treibt führungslos im Raum. Dr. Weir wurde bei dem Angriff schwer verletzt und Colonel Sheppard übernimmt das Kommando. Unterdessen macht Dr. McKay eine beunruhigende Entdeckung: Das ZPM verliert zusehends an Energie. Die automatischen Systeme der Station beginnen deshalb den Schutzschild Stück für Stück abzuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12