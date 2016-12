Syfy 13:20 bis 14:10 Fantasyserie Dominion Pilot (1) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Seit 25 Jahren tobt der Kampf der Engel-Armee unter Führung des Erzengels Gabriel (Carl Beukes) gegen die Menschen. In der auf dem zerstörten Las Vegas errichteten Stadt Vega kämpft inzwischen der Erzengel Michael (Tom Wisdom) auf der Seite der Menschen. In der Menschen-Armee tut auch Alex Lannen (Christopher Egan) als einfacher Soldat Dienst. Dann erfährt er, dass er der "Auserwählte" sei, jener Mensch, der dazu bestimmt ist, die Menschheit anzuführen und den verheerenden Krieg mit den Engeln ein für alle Mal zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Roxanne McKee (Claire Riesen) Tom Wisdom (Michael) Luke Allen-Gale (William Whele) Anthony Head (David Whele) Originaltitel: Dominion Regie: Scott Steward Altersempfehlung: ab 16