Syfy 07:50 bis 08:40 SciFi-Serie Defiance Waffenbrüder USA 2013 Stereo 16:9 Merken Ein alter Kriegskamerad von Nolan (Grant Bowler) kommt nach Defiance. Er ist Kopfgeldjäger und hinter einem berüchtigten Waffenhändler her. Dieser wird inzwischen zu einer echten Gefahr für die Stadt: Er treibt in den Hollows sein Unwesen und zwingt Datak (Tony Curran) dazu, ihn zu verstecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Mia Kirshner (Kenya) Originaltitel: Defiance Regie: Andy Wolk Drehbuch: Rockne S. O'Bannon Kamera: Thomas Burstyn Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

