FOX 01:15 bis 02:00 Serien Good Wife Der Prozess USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Carys großer Tag ist gekommen: Er muss sich vor Gericht verantworten. Überraschend schlägt ihm die Anklage einen Deal vor, der ihn ernsthaft über eine Haftstrafe nachdenken lässt. Wird er sich auf das Angebot einlassen? Derweil bringt ein vermeintlich harmloser Scherz zwischen Mutter und Tochter Alicia und ihre Wahlkampagne in Schwierigkeiten. Können Eli und Johnny die Wogen noch glätten - oder ist das Amt der Oberstaatsanwältin für Alicia nun endgültig gestorben? Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Fred Toye Drehbuch: Robert King, Michelle King Kamera: Tim Guinness Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12