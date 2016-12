FOX 19:10 bis 20:05 Mysteryserie Outcast Tausend Scherben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Lage in Rome spitzt sich zu, als Reverend Anderson das Verhalten von Mildred, einem älteren Gemeindemitglied, bei dem er vor Jahren bereits einen Exorzismus durchgeführt hat, hinterfragt. Megan stellt unterdessen Donnie, den Fremden aus ihrer Vergangenheit, zur Rede. Und Chief Giles wird allmählich klar, das hinter den Geschehnissen im Wald deutlich mehr steckt als zunächst erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wrenn Schmidt (Megan Holter) Angela Oh (Dr. Eulich) David Denman (Mark Holter) Avalon Angel (Young Megan) Pete Burris (Ogden) Reg E. Cathey (Chief Giles) Debra Christofferson (Kat Ogden) Originaltitel: Outcast Regie: Julius Ramsay Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Evans Brown Altersempfehlung: ab 16