FOX 16:35 bis 17:30 SciFi-Serie Doctor Who Der Dalek in dir GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor, Amy und Rory werden von den Daleks entführt und vor das "Dalek-Parlament" gebracht. Wie sich herausstellt, benötigen die Daleks die Hilfe ihres alten Erzfeindes: Der Doktor soll den Schutzschild eines Planeten zerstören, den die Daleks als 'Irrenanstalt' benutzen. Vor Ort entdeckt das Trio, dass der Schild bereits durch den Absturz eines Raumschiffs in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Pilotin, die junge Oswin Oswald, hat überlebt und versorgt den Doktor und seine Begleiter über Funk mit Informationen. Es dauert nicht lange, bis das Trio auf die wahnsinnigen Daleks trifft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory Williams) Jenna Coleman (Oswin) Anamaria Marinca (Darla) Naomi Ryan (Cassandra) David Gyasi (Harvey) Originaltitel: Doctor Who Regie: Nick Hurran Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12