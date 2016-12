FOX 07:30 bis 08:15 Krimiserie Navy CIS Hundeleben USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken McGee ist gerade dabei, ein Haus zu durchsuchen, als er von einem Schäferhund angegriffen wird. Der Hund gehört zu einem Mordopfer und wird deshalb zur Untersuchung in die Zentrale gebracht. Dort verliebt sich Abby sofort in den Vierbeiner, während die anderen davon ausgehen, dass der Hund selbst den Besitzer auf den Gewissen hat. Abby setzt alles daran, um die Unschuld des Tieres zu beweisen und stösst dabei auf eine Freundin des Ermordeten, die keine saubere Weste hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony? DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Roger R. Cross (Lt. Cmdr. David Warfield) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Oz Scott Drehbuch: Dan E. Fesman, Alfonso H. Moreno Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 119 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 55 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 54 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 54 Min.