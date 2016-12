Kinowelt 22:50 bis 00:50 Actionfilm Tiger & Dragon CHN, USA, TWN, HK 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken 4 Oscars© 2 Golden Globes 400 Jahre alt ist das wertvolle Schwert, das den beiden Martial-Arts-Kriegern Li Mu Bai und Yu Shu Lien gestohlen wird. Nach einer atemberaubenden Verfolgungsjagd quer über die Dächer findet Lien heraus, wer der maskierte Dieb ist: Jen, die schöne, wilde Gouverneurs-Tochter bewundert seit langem das freie und unabhängige Leben der Schwertkämpfer. Mit der legendären Waffe will sich Jen ein freies Leben erkämpfen und damit einer von ihrer Familie arrangierten Zwangsheirat entgehen. Die Kampftechnik der Martial-Arts-Krieger beherrscht sie schon seit langem im Geheimen. Was Jen aber nicht weiß: ihre Lehrmeisterin Jade Fox ist eine raffinierte und langgesuchte Mörderin. Und mit dieser hat Li Mu Bai noch eine uralte Rechnung offen. Nach den internationalen Erfolgen "Sinn und Sinnlichkeit", "Der Eissturm" und dem amerikanischen Bürgerkriegsepos "Ride with the Devil" inszenierte Regisseur Ang Lee mit "Tiger & Dragon" seinen ersten rein chinesischen Film seit "Das Hochzeitsbankett". Mit dem für zehn Oscars© nominierten "Tiger & Dragon" erzielte Lee vier der begehrten Auszeichnungen, unter anderem in den Kategorien "Bester Ausländischer Film" und "Beste Ausstattung". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chow Yun Fat (Meister Li Mu Bai) Michelle Yeoh (Yu Shu Lien) Ziyi Zhang (Jiao Long) Chen Chang (Luo Xiao Hu, die ?Schwarze Wolke? / Lo) Sihung Lung (Sir Te) Pei-Pei Cheng (Jadefuchs) Fa Zeng Li (Gouverneur Yu) Originaltitel: Wo hu cang long Regie: Ang Lee Drehbuch: James Schamus, Kuo-Rong Tsai, Hui-Ling Wang Kamera: Peter Pau Musik: Tan Dun Altersempfehlung: ab 12

