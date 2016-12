Kinowelt 20:15 bis 22:50 Drama Breaking the Waves DK, S, F, NL, N, ISL, E 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großen Preis der Jury, Cannes 2 Europäische Filmpreise Nominiert für einen Oscar© Die junge und tiefgläubige Bess, lebt in einem kleinen, streng gläubigen schottischen Dorf Mitte der 70er Jahre. Bess heiratet, entgegen der Tradition des Dorfes, den weltoffenen, lockeren Bohrinselarbeiter Jan, welcher von außerhalb der Gemeinde stammt. Er erweckt ihre Sexualität und Bess verfällt ihm bedingungslos. Als Jan bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt wird, kehrt er querschnittsgelähmt nach Hause zurück. Ans Bett gefesselt, bittet er seine Frau, sich einen Geliebten zu suchen, mit anderen Männern zu schlafen und ihm davon zu berichten. Die unschuldige, gottesfürchtige Bess ist einerseits überfordert, will aber andererseits alles für ihren Mann tun. "Die Inszenierung hat die Wucht und Geschlossenheit eines bizarr grundierten Melodrams." (Quelle: Frankfurter Rundschau) "Grandios gefilmt in schottischer Berg- und Meerwelt, mit einer Schauspielerin, wie sie verzückter, schreiender in ihrem Liebesrasen kaum vorstellbar ist." (Quelle: Stuttgarter Zeitung) "Mitreißend reines Gefühlskino. Überragende Schauspieler." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Watson (Bess McNeill) Stellan Skarsgård (Jan Nyman) Katrin Cartlidge (Dodo McNeill) Jean-Marc Barr (Terry) Adrian Rawlins (Dr. Richardson) Jonathan Hackett (Priester) Sandra Voe (Mutter) Originaltitel: Breaking the Waves Regie: Lars von Trier Drehbuch: Lars von Trier, Peter Asmussen, David Pirie Kamera: Robby Müller Altersempfehlung: ab 12

