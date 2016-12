Kinowelt 13:05 bis 14:55 Drama Homo Faber D, F 1991 Nach dem Roman von Max Frisch 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Deutscher Filmpreis in Silber Nominiert für 3 European Film Awards Nominiert für 1 Deutschen Filmpreis in Gold Walter Faber, ein Mann um die Fünfzig und erfolgreicher Ingenieur, steht an einem Wendepunkt seines Lebens: Nachdem er feststellen musste, dass sein alter Studienfreund Joachim sich auf seiner Tabakplantage in Guatemala erhängt hat, trennt er sich von seiner Lebenspartnerin Ivy und bucht eine Überfahrt auf einem Transatlantik-Dampfer von New York nach Europa, um während der Reise seine Gedanken neu zu ordnen. Auf dem Schiff lernt er die junge Sabeth kennen, die sein Schicksal werden soll - auf eine Art, die er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vorstellen kann. Großes Kino von Voker Schlöndorff mit Sam Shepard und Julie Delpy auf Basis des Romans von Max Frisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Shepard (Walter Faber) Julie Delpy (Sabeth) Barbara Sukowa (Hanna) Dieter Kirchlechner (Herbert Hencke) Traci Lind (Charlene) August Zirner (Joachim Hencke) Thomas Heinze (Kurt) Originaltitel: Homo faber Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Volker Schlöndorff, Rudy Wurlitzer Kamera: Giorgos Arvanitis, Pierre Lhomme Musik: Stanley Myers Altersempfehlung: ab 12