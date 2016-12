History 04:15 bis 05:05 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Der Krieger von Janakkala GB 2015 Stereo 16:9 Merken In Finnland wird das Skelett eines mittelalterlichen Kriegers entdeckt. Es stellt sich jedoch die Frage, warum er mit zwei Schwertern bestattet wurde: einem aus jener Zeit und einem viel älteren Wikinger-Schwert. Das Mittelalter gilt vielen als eher düstere Epoche. Doch es gibt Menschen, die Licht in dieses Dunkel bringen wollen - indem sie in Gräbern und auf ehemaligen Schlachtfeldern in ganz Europa nach Skeletten und menschlichen Überresten aus jener Epoche suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12