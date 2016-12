History 01:55 bis 02:55 Dokumentation Terra X Große Völker der Geschichte: Die Wikinger (3/3) Große Völker der Geschichte (3/3): Die Wikinger D 2014 Stereo 16:9 Merken Ohne die Wikinger wäre die Geschichte des Mittelalters anders verlaufen. Auf ihren Kaperfahrten entdecken die wilden Nordmänner Island, Grönland und sogar Nordamerika. Selbst nach Russland und in den Vorderen Orient dringen sie auf ihren Handelsreisen vor. Ihre Siedlungen werden die ersten Städte des Mittelalters. Zwar gehen die Wikinger im Zuge der Christianisierung in den Völkern Europas auf, doch ihre Spuren bleiben: Ein Wikinger auf dem englischen Thron reformiert die britische Monarchie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12