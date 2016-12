History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Billion Dollar Wreck: Goldrausch in der Tiefe Taucher in Gefahr USA 2016 Stereo 16:9 Merken Als sich ein Taucher im Wrack verheddert und eine Leitung den Schiffspropeller beschädigt, zieht Tim selbst seinen Taucheranzug an und macht sich an die Arbeit. Martin ist unsicher wegen des Standorts der Goldkammer. Außerdem wird endlich enthüllt, was bei der Schießerei passiert ist, wegen der Martin ins Gefängnis musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bayerle (Himself) Martin Bayerle (Himself) Tim Ferris (Himself) Originaltitel: Billion Dollar Wreck Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12

