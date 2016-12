History 13:50 bis 14:45 Dokumentation Die legendären Schätze der Tempelritter Das Kreuz von Goa USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Tempelritter-Piraten-Spur führt Scott an die Westküste Indiens, wo er einen außergewöhnlichen Fund macht. Das bringt Barry dazu, eine winzige Insel zu untersuchen, die den wertvollsten Schatz der Tempelritter, das Kreuz von Goa, beherbergen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirate Treasure of the Knights Templar Altersempfehlung: ab 12