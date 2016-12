History 10:15 bis 11:00 Dokumentation Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen GB 2015 Stereo 16:9 Merken Heinrich VIII. gilt als einer der berühmtesten Könige Englands, und dies nicht nur wegen seines berüchtigten Ehelebens. Sein Hof war nicht nur lange Zeit der glanzvollste Europas, er war andererseits auch ein gefährliches Schlangennest. Heinrich ernannte Männer von niederer Geburt zu seinen mächtigsten Ministern und brachte ihnen damit die Missgunst und den Hass des Adels ein. Wenn es vorteilhaft und zweckdienlich erschien, ließ er seine Getreuen aber auch gnadenlos fallen. Heinrich VIII. herrschte über Land und Volk wie keiner seiner Vorgänger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Banks (Duke of Buckingham) John Canmore (Thomas Wolsey) Harriet Green (Anne Boleyn) Chris Hardcastle (Duke of Norfolk) Richard Kilgour (Thomas Cromwell) John Sandeman (Henry VIII) Samuel West (Narrator) Originaltitel: Inside the Court of Henry VIII Regie: Peter Chinn Altersempfehlung: ab 12