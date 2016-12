History 07:30 bis 08:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Totalschaden USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird eine Babe-Ruth-Baseballkarte von 1923 angeboten, die sich in einem perfekten Zustand befindet. Dann fühlt sich Rick in die 1930er Jahre zurückversetzt, als jemand ein altes Kinderdreirad ins Pfandhaus bringt. Man müsste viel Arbeit für die Restauration investieren und die hohen Kosten sind abschreckend. Außerdem baut Corey mit seinem Truck einen Unfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 118 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 54 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min.