ATV 00:40 bis 02:20 Horrorfilm Black Christmas USA 2006 Nach dem Drehbuch von Roy Moore Stereo 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten steht vor der Tür und im Haus einer Verbindung feiern die Studentinnen traditionsgemäß gemeinsam mit ihrer Hausmutter. Am Tag genau vor fünfzehn Jahren sorgte Billy Lenz in ebendiesem Haus für ein Blutbad, nachdem er dort jahrelang von seiner grausamen Mutter eingesperrt und gequält worden war. Billy wurde damals für unzurechnungsfähig erklärt und in eine geschlossene Anstalt eingeliefert. Bis heute legt jedes Jahr eine der Studentinnen symbolisch ein Geschenk für Billy unter den Weihnachtsbaum. Doch die Mädchen ahnen nicht, dass Billy vor kurzem aus der Psychiatrie entkommen konnte und nun wieder zu seinem Elternhaus zurückgekehrt ist. Bald kommt es zu mysteriösen Anrufen und eine der Studentinnen verschwindet spurlos. Als auch noch der Strom ausfällt, gibt es kein Entkommen mehr - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Cassidy (Kelli Presley) Michelle Trachtenberg (Melissa) Kristen Cloke (Leigh Colvin) Mary Elizabeth Winstead (Heather Fitzgerald) Lacey Chabert (Dana) Andrea Martin (Barbara 'Ms. Mac' MacHenry) Crystal Lowe (Lauren Hannon) Originaltitel: Black Christmas Regie: Glen Morgan Drehbuch: Glen Morgan Kamera: Robert McLachlan Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 18