Servus TV 20:15 bis 22:05 Drama Keine Sorge, mir geht's gut F 2006 2016-11-27 17:15 Stereo 16:9 HDTV Starkes Drama mit Melanie Laurent ("Inglourious Basterds") und Kad Merad ("Ziemlich beste Freunde"). Die 19-jährige Lili und ihr Zwillingsbruder Loic sind enge Freunde. Als Loic nach einem Streit mit dem Vater spurlos verschwindet, fällt Lili in eine tiefe Depression und muss in eine Klinik eingewiesen werden. Eines Tages erhält sie eine Ansichtskarte ihres Bruders, der weitere folgen. Sofort verbessert sich der Zustand Lilis. Mit ihrem Partner Thomas begibt sie sich auf die Suche nach dem verschollenen Bruder. Muss aber bald feststellen, dass die Postkarten gar nicht von ihm stammen. Wer steckt dahinter, und was ist mit ihrem Bruder passiert? - Spannender Mix aus Thriller und Drama vom Regisseur von "Die Frau des Leuchtturmwärters", Philippe Lioret. Bildergalerie Schauspieler: Mélanie Laurent (Elise "Lili" Tellier) Kad Merad (Paul Tellier) Isabelle Renauld (Isabelle Tellier) Julien Boisselier (Thomas) Aïssa Maïga (Léa) Christophe Rossignon (Professor) Mickael Trodoux (Loïc) Originaltitel: Je vais bien, ne t'en fais pas Regie: Philippe Lioret Drehbuch: Philippe Lioret, Olivier Adam Kamera: Sascha Wernik Musik: Nicola Piovani Altersempfehlung: ab 6