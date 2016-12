ATV 2 22:15 bis 00:19 Horrorfilm Schön bis in den Tod USA 2009 2016-12-05 02:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die fünf Freundinnen Cassidy, Jessica, Claire, Ellie und Megan der Studentenverbindung "Theta Pi" halten fest zusammen. Als nun Megan von ihrem Freund betrogen wird, sinnen die hübschen Mädchen auf Rache. Doch ihr vermeintlich wohldurchdachter Streich endet in einer Katastrophe: Megan wird ermordet. Um ihre Zukunft nicht zu gefährden, lassen sie die Leiche verschwinden und schwören ewige Verschwiegenheit. Einige Monate später, am Tag ihrer Abschlussfeier, sorgt eine Nachricht dafür, dass ihr ganzes Leben erneut aus dem Ruder gerät. Ein Killer beginnt unter ihnen sein Unwesen zu treiben und eröffnet eine blutrünstige Jagd nach den Mitwissenden um Megans Tod. Dabei stellt sich den Freundinnen nur eine Frage: Wer ist hinter ihr wohl gehütetes Geheimnis gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Briana Evigan (Cassidy Tappan) Rumer Willis (Ellie Morris) Leah Pipes (Jessica Pierson) Jamie Chung (Claire) Audrina Patridge (Megan) Julian Morris (Andy) Margo Harshman (Chugs) Originaltitel: Sorority Row Regie: Stewart Hendler Drehbuch: Josh Stolberg, Peter Goldfinger Kamera: Ken Seng Musik: Lucian Piane Altersempfehlung: ab 18