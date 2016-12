SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Tony, bleib bei deinen Leisten USA 1967 Merken Karrieresprung für Tony Nelson: Man bietet ihm an, die Leitung einer Raketenfabrik in Columbia zu übernehmen. Während Major Bellows und General Peterson alles tun, um Tony zum Bleiben zu überreden, wäre Jeannie ein kleiner Umzug nicht unrecht - schließlich braucht sie von Zeit zu Zeit Abwechslung. Doch als sie einen Blick in die Zukunft wirft, ändert sie ihre Meinung: Sie sieht, dass Tony in der neuen Firma von reizenden Sekretärinnen umgeben sein wird, die ihn anhimmeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barton MacLane (General Peterson) Kathleen Hughes (Sue) Jane Zachary (Ellen) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hall Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison