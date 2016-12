SAT.1 Gold 21:50 bis 22:20 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Lieben auf einen Streich USA 1966 Merken Roger Healey, Tonys Freund, leidet darunter, dass er bei den Frauen nicht besonders gut ankommt. Als Jeannie davon erfährt, möchte sie natürlich helfen - und tut dabei, wie so oft, des Guten ein wenig zu viel. Dank ihrer Zauberkraft ist Roger plötzlich unwiderstehlich und kann sich vor weiblichen Fans kaum noch retten. Zu seinen Verehrerinnen gehört auch die Frau des NASA-Psychologen Dr. Bellows - und das hat für Roger, den frisch gebackenen Casanova, verhängnisvolle Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Julie Gregg (Evelyn) John Milford (Morgan) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro