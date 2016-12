SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wie alt ist das Flaschenkind? (1) USA 1966 Merken Anlässlich des Geburtstages seines Freundes Roger bereitet Tony eine Überraschung für ihn vor. Jeannie wird dadurch daran erinnert, dass sie selbst keinen Geburtstag hat, weil Dschinns nicht wissen, wann sie geboren wurden. Bisher ist es ihr nicht gelungen, das Datum herauszufinden und sie ist deshalb so betrübt, dass sie ihre Zauberkraft zu verlieren droht. Da kommt Tony der Gedanke, einen NASA-Computer auf das Problem anzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Major Anthony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Major Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Van Alexander