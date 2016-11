ORF 1 12:40 bis 13:00 Comedyserie Baby Daddy Folge: 10 Die Hochzeit USA 2012 Stereo 16:9 Merken Riley hilft ihrer Freundin Katie bei den Vorbereitungen für ihre bevorstehende Hochzeit, doch alles läuft schief: Ungefragt nimmt Ben einen Kumpel mit zum Polterabend, der für seine geschmacklosen Streiche berühmt ist. Wegen Danny und Tucker geht vor der Feier versehentlich die Hochzeitstorte zu Bruch. Ben allerdings stellt alles in den Schatten, als er am Morgen der Hochzeit nach einer durchzechten Nacht neben der Braut aufwacht. Sehr zu Rileys Entsetzen will Katie die Hochzeit daraufhin abblasen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Bilodeau (Benjamin Bon Jovi "Ben" Wheeler) Tahj Mowry (Tucker Dobbs) Derek Theler (Daniel "Danny" Wheeler) Melissa Peterman (Bonnie Wheeler) Chelsea Kane (Riley Perrin) Melissa Tang (Katie) Trent Garrett (Gene) Originaltitel: Baby Daddy Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Dan Berendsen, Nancy Cohen Kamera: Donald A. Morgan Musik: Doug DeAngelis

