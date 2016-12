Bayern 2 13:05 bis 14:00 Sonstiges radioFeature Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau 2016-12-11 21:05 Merken Verschwörungstheorien boomen. Seit einiger Zeit sickern abstruse Theorien, die früher kaum jemand ernst genommen hat, in den Mainstream ein: Deutschland ist kein souveräner Staat, der 11. September war ein "Inside Job" und die Kondensstreifen am Himmel, das sind natürlich keine Kondensstreifen, sondern sogenannte "Chemtrails", absichtlich versprühte Giftwolken, die die Zeugungsfähigkeit der Bevölkerung herabsetzen sollen. Im Netz gibt es unzählige Blogs, Seiten und Foren, in denen Verschwörungstheorien diskutiert werden, auf Facebook organisieren sich mittlerweile Gruppen, die glauben, Echsenmenschen hätten die Regierungen unterwandert oder die Erde sei eine Scheibe. Aber wie funktionieren Verschwörungstheorien? Um diese Frage zu beantworten, haben die Autoren schon vor Monaten ihre eigene Verschwörungstheorie lanciert. In Google-Kalender eintragen