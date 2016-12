RTL 9 19:00 bis 20:05 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles Dans les mailles du filet/Mauvais hasard F 2013 Merken Sujet 1: Une jeune femme dont une caméra de surveillance montre qu'elle est montée dans la voiture d'un inconnu. S'agissait-il d'un enlèvement ou était-elle consentante ?/ Sujet 2: Une femme décède non loin d'une route. Peu avant sa mort, des témoins l'ont vue tituber et l'ont crue ivre morte. L'était-il vraiment et s'agit-il d'un accident ou a-t-elle été assassinée - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles