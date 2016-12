RTL 9 15:40 bis 17:15 Sonstiges La voix de l'innocence CDN, USA 2004 Merken Un terrible meurtre bouleverse la vie tranquille d'une communauté Amish, installée en Pennsylvanie. Un cadavre est, en effet, retrouvé dans une ferme. Personne ne semble savoir comment ce corps a bien pu se retrouver à cet endroit et, plus important encore, comment la victime a pu trouver la mort. Les enquêteurs se rendent aussitôt sur les lieux du drame. Tout le monde est interrogé mais personne ne semble avoir d'indices à fournir aux autorités. Les Amish vivent, en effet, dans un monde où le secret est roi, synonyme de traditions et de rites inconnus de la vie extérieure. Mais ils doivent maintenant endurer une épreuve en apprenant qu'un crime haineux vient d'être commis sur leurs propres terres. La police annonce bientôt avoir trouvé un suspect. Un jeune femme Amish du nom de Katie Fitch se retrouve accusée de meurtre. Loin de là, Ellie, une brillante avocate de trente ans, est en pleine crise personnelle. Alors qu'elle s'apprête à prendre le temps nécessaire pour trouver une solution à ses problèmes, elle reçoit un appel l'informant de ce qui se passe dans ce petit village. Ellie ne peut refuser de s'intéresser à cette affaire. Elle se rend aussitôt sur place et apprend à connaître une autre culture, des personnes qui ont beaucoup à lui apprendre mais aussi à cacher, y compris un meurtre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Ellie Harrison) Alison Pill (Katie Fitch) Jan Niklas (Aaron Fitch) Kate Trotter (Sarah Fitch) Alec McClure (Jacob Fitch) Robert Bockstael (George Calloway) Colin Fox (Bishop Stoflus) Originaltitel: Plain Truth Regie: Paul Shapiro Drehbuch: Matthew Tabak, Jodi Picoult Musik: Yves Laferrière