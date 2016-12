RTL 9 15:35 bis 17:10 Sonstiges Les mensonges d'une mère CDN, USA 2005 Merken Laren Sims, s'enfuit avec sa fille Haylei après avoir perdu sa liberté provisoire pour vol et utilisation de cartes de crédit volées. Utilisant différentes identités, de faux chèques et des cartes dérobées, les deux femmes s'installent à Las Vegas, la ville du péché. Contre l'avis d'Haylei, Laren épouse Lucas, un riche avocat, et s'installe avec sa fille pour élever des chevaux. Mais lorsque son passé criminel revient la hanter, les moyens révoltants que Laren va employer pour y échapper vont mettre à jour d'autres secrets et mensonges qui aboutiront à un meurtre. D'après une histoire vraie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joely Richardson (Laren Sims) Colm Feore (Lucas Mackenzie) Hayden Panettiere (Haylei Sims) Jasmine Berg (Young Haylei Sims) Tim Henry (Johnny) Judith Buchan (Jenny) Kailin See (Kristin) Originaltitel: Lies My Mother Told Me Regie: Christian Duguay Drehbuch: Matt Dorff Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 14