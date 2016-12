RTL 9 19:00 bis 20:05 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles Le loup dans la bergerie/La paume de la discorde F 2013 Merken Sujet 1 : Un homme masqué et armé agresse une famille. Mais le tueur laisse des indices derrière lui et les preuves scientifiques révèlent une réalité pire que ce qu'ils pourraient imaginer. Sujet 2 : Une scène de crime maquillée en cambriolage intrigue la police. Un témoin oculaire affirme avoir vu deux hommes quittant la scène de crime. Mais qui peut haïr autant une famille sans histoire - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles