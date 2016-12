RTL 9 19:00 bis 20:05 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles L'angoisse de la séparation/Amours contrariées F 2013 Merken Sujet 1 : Il gagnait beaucoup d'argent et aimait faire étalage de sa réussite. Mais il aimait jouer et avait des dettes et des soucis avec le fisc. Lorsqu'il se fait tuer, ses deux ex-femmes et sa petite amie sont suspectées. Sujet 2 : Un club de plaisance très fermé se retrouve avec un cadavre sur les bras. Une femme a été poignardée puis jeté à l'eau. L'ex-mari de la victime et leur fille sont introuvables. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles