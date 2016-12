RTL 9 15:40 bis 17:15 Sonstiges Intime danger CDN 2007 Merken Bonnie est inquiète : l'ex-femme de son nouveau mari a été retrouvé morte. Or, peu de temps auparavant, cette dernière avait appelé Bonnie pour la mettre en garde contre un danger imminent. Elle remarque des attitudes de plus en plus étranges aussi bien chez ses beaux-enfants qu'au sein de sa propre famille. Craignant pour sa vie et pour celle de sa fille, elle tente de discerner le vrai du faux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Priestley (Nick) Leslie Hope (Bonnie) Cameron Bancroft (Ross) Brooklynn Proulx (Amanda) Hannes Jaenicke (Captain Kessler) Julia Maxwell (Lauren) Landon Liboiron (Sam) Originaltitel: Don't Cry Now Regie: Jason Priestley Drehbuch: Dave Schultz Musik: Bruce Leitl