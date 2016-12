RTL 9 12:50 bis 14:00 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Mavais plan/ Routes mortelles F 2013 Merken Sujet 1 : Un couple est retrouvé assassiné au bord d'une route. Il n'y a pas de mobile apparent mais quelque chose cloche : alors que le conducteur ne semble pas avoir vu son agresseur, le corps de sa femme Carolyne prouve qu'elle a tenté de s'échapper. Est-elle au mauvais endroit au mauvais moment ou a-t-elle été victime d'un coup monté ?/ Sujet 2 : Une jeune femme disparait du jour au lendemain. Après avoir rendu visite à son petit ami, Cara a appelé ses parents pour leur dire qu'elle rentrait à la maison. Mais elle ne reviendra pas. Inquiets, ses parents décident de refaire le chemin emprunté par leur fille et finissent pas retrouver sa voiture. Plus loin, sous un pont, gît son corps. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles