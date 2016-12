RTL 9 15:40 bis 17:20 Sonstiges La loi d'une mère USA 2003 Merken Pour son 13e anniversaire, Krystin reçoit en cadeau un ordinateur avec une connexion Internet. Douée en dissertation, Kristyn n'ose présenter ses nouvelles à sa mère, Julie, mais les dévoile aux internautes sur des chats. Là, elle converse avec Sam, qui la complimente et tient absolument à la rencontrer. Découvrant ces messages douteux, Julie fonce au lieu du rendez-vous où elle aperçoit sa fille en compagnie d'un homme d'âge mûr. Choquée, la famille décide pourtant de ne pas installer de contrôle parental sur sa ligne. Inquiète, Julie porte plainte auprès de Mike et Cassandra Harris, chargés des enquêtes sur la pédophilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annie Potts (Julie Posey) Michael O'Keefe (Mike Harris) Carl Marotte (Jerry Posey) Janet Kidder (Cassandra Harris) Ksenia Solo (Kristyn Posey) A.C. Peterson (Texas Top Dawg) Marnie McPhail (Marla) Originaltitel: Defending Our Kids: The Julie Posey Story Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Eric Tuchman Musik: Normand Corbeil