RTL 9 03:50 bis 04:20 Sonstiges 112 Unité d'urgence Le choix D 2008 Merken Steffi est partagée entre le désir de respecter la volonté de Martin et le refus de Florian de débrancher son père. Elle ne voudrait pas trahir la confiance que Martin à placée en elle en la nommant personne de confiance. Face au refus de Florian, elle décide de lui remettre le testament de vie et de le laisser maître de la décision. Le centre des urgences est appelé pour secourir un jeune homme qui à eu un accident sur l'autoroute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 423 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 153 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 78 Min.