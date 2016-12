RTL 9 00:25 bis 02:20 Sonstiges BELLATOR 2016 F 2015 Merken Pour la première fois de son histoire le Bellator organise deux soirées consécutives, un show exceptionnel avec le Bellator 166 et le Bellator 167 !! Le Bellator 167 aura lieu à nouveau au WinStar World Casino & resort à Thackerville, dans l'état de l'Oklahoma. Le combat phare de la soirée : Patricky " Pitbull " Freire contre Derek Campos dans la catégorie poids léger. Lors de leur précédente rencontre au sein du Bellator, Campos s'était incliné face à Freire. Aura-t-il sa revanche - Parmi les combattants déjà annoncés, Chidi Njokuani sera face à Andre Fialho, John Teixeira affrontera Justin Lawrence, Darrion Caldwell contre Joe Tiamanglo, et chez les femmes Ilima MacFarlane affrontera Emily Ducote. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bellator