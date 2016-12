RTL 9 22:30 bis 00:25 Sonstiges BELLATOR 2016 F 2015 Merken Pour la première fois de son histoire le Bellator organise deux événements, deux soirées consécutives avec le Bellator 166 et le Bellator 167 ! Au programme du Bellator 166 le combat entre Edwardo Dantas et Joe Warren pour le titre poids coq. Le champion Edwardo Dantas, défendra sa ceinture pour la première fois cette année contre Joe Warren, le seul homme qui l'a déjà battu dans l'octogone du Bellator. Retrouvez également : A.J. McKee contre Emmanuel Sanchez dans la catégorie poids plume, Marcos Galvos affrontera L.C. Davis dans la catégorie poids coq et Chris Honeycutt sera face à Ben Reiter dans la catégorie poids moyen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bellator