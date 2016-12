RTL 9 12:20 bis 14:10 Sonstiges Nuits blanches à Seattle USA 1993 Merken Depuis qu'il a perdu sa femme, Sam n'a plus comme unique raison de vivre que son jeune fils Jonah. Annie vit à Baltimore où sa carrière de journaliste et son prochain mariage l'occupent à plein temps. L'un est en pleine déprime, et l'autre en pleine euphorie : les deux personnages n'ont aucune raison de se rencontrer - encore moins de s'aimer - et pourtant Jonah va donner un coup de pouce à leur destin ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Sam Baldwin) Ross Malinger (Jonah Baldwin) Rita Wilson (Suzy) Victor Garber (Greg) Tom Riis Farrell (Rob) Carey Lowell (Maggie Baldwin) Meg Ryan (Annie Reed) Originaltitel: Sleepless in Seattle Regie: Nora Ephron Drehbuch: Jeff Arch, Nora Ephron, David S. Ward Kamera: Sven Nykvist Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6