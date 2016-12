RTL 9 03:30 bis 03:55 Sonstiges 112 Unité d'urgence Passagers clandestins D 2008 Merken Bender est mal à l'aise dans ses fonctions de remplacement de Martin, toujours dans le coma, mais Driesen ne lui laisse pas le choix. Un vieux monsieur a un accident de voiture et tombe d'une rampe alors que sa petite fille était sortie du véhicule pour le guider. L'équipe du 112 part sur les lieux de l'accident, sans se douter qu'ils embarquent deux amoureux clandestins à l'arrière de l'ambulance. Pendant ce temps, deux mystérieux inconnus font irruption à la base et demandent à parler au Dr Driesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Julia Neumann, Sabine Leipert Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson

