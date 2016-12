Directeur de marketing dans une société new-yorkaise, Marcus Graham est un véritable don Juan ... Mais s'il collectionne les conquêtes, ses liaisons sont très éphémères, puisqu'elles ne vont jamais au-delà d'une nuit ... Très pointilleux sur les tenues vestimentaires ou le physique de ses proies, Marcus ne manque jamais de remarquer le petit détail qui attire ou qui choque - et qui relègue la candidate aux oubliettes ! Comme il se plaît à le répéter à ses amis, Gérard et Tyler, l'individu perfectionniste est à la recherche de l'idéal féminin ... Un matin, dans le hall de la société, Marcus repère une séduisante jeune femme. Dans l'ascenseur, celle-ci lui annonce qu'elle est le nouveau directeur du marketing. Très ambitieuse, Jacqueline ne prête pas la moindre attention aux tentatives de séduction de Graham. Mais ce dernier en est tombé amoureux et décide de revenir à l'attaque. Jacqueline finit par céder, mais, le lendemain matin, elle le traite avec dédain. In Google-Kalender eintragen