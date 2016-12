SWR 2 20:03 bis 23:00 Oper Wolfgang Amadeus Mozart: "Don Giovanni" Konzertante Oper Dolby Digital Merken René Jacobs, das Freiburger Barockorchester und "die Oper aller Opern": Das ist die Geschichte einer großen Anziehungskraft. In seiner Interpretation stellt René Jacobs den Don Giovanni vom schwärmerischen Kopf des 19. wieder auf die theatralischen Füße des 18. Jahrhunderts. Historisch korrekt besetzt er die Hauptfigur mit einem jungen und die seines Dieners Leporello mit einem älteren Sänger - genau wie Mozart bei der Uraufführung 1787. In seiner Deutung kommen das Komische, Spektakuläre, Sprunghafte ebenso zu ihrem Recht wie die geistreichen Anspielungen Mozarts und Da Pontes auf die aktuellen Umstände ihrer Zeit, die den Don Giovanni tatsächlich zur "Oper aller Opern" gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Johannes Weisser (Don Giovanni), Marcos Fink (Leporello), Jeremy Ovenden (Don Ottavio), Brigitte Christensen (Donna Anna), Alex Penda (Donna Elvira), Sunhae Im (Zerlina), Tareq Nazmi (Masetto und Commendatore), Camerata Vocale Freiburg, Freiburger Barocko