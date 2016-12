SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der amerikanische Countertenor Bejun Mehta Merken Bejun Mehta stammt aus dem US-Staat North Carolina und wuchs in einer Musikerfamilie auf. Bereits als Knabensopran erregte er Aufsehen, wechselte dann aber nach dem Stimmbruch zum Cellospiel. Es dauerte Jahre, bis er zum Sängerberuf fand: zunächst absolvierte er an der amerikanischen Yale-Universität ein Germanistikstudium, arbeitete dann als Musikproduzent und wurde nach einer Durststrecke von sieben Jahren als Countertenor entdeckt. Und das bei der Sprechstimme Bariton! Seit seinem Debüt 1998 in der Händel-Oper "Partenope" ging es mit der Karriere steil aufwärts. Heute ist Bejun Mehta weltweit gefragt auf der Opernbühne und dem Konzertpodium, als leidenschaftlicher Barock-Spezialist, aber auch als subtiler Interpret zeitgenössischer Vokalkompositionen. In Google-Kalender eintragen