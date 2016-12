SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Peter Tschaikowski: Scherzo aus der Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13 (Russisches Nationalorchester, Leitung: Michail Pletnjew) <ek><bk>Giacomo Meyerbeer: "Die Schlittschuhläufer", Ballettsuite (Philadelphia Orchestra, Leitung: Eugene Ormandy) <ek><bk>Traditonal: Adventslieder (Monika Krause, Sopran; Renée Morloc, Mezzosopran; Chorleiter-Kammerchor Bergstraße; Rundfunkorchester des Südwestfunks, Leitung: Klaus Arp) <ek><bk>Edmund Angerer: "Kinder-Sinfonie" C-Dur (Kremerata Baltica, Leitung: Gidon Kremer) <ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Jesu, meine Freude", "In dir ist Freude" und "Der Tag, der ist so freudenreich", Choralbearbeitungen für Orgel BWV 610/615/605 (Jan Vogler, Violoncello; Martin Stadtfeld, Klavier) <ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Let the bright seraphim" aus dem Oratorium "Samson" (Kathleen Battle, Sopran; Wynton Marsalis, Trompete; Orchestra of St. Luke's, Leitung: John Nelson) In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 119 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 55 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 54 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 54 Min.