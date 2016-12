SWR 2 22:03 bis 23:00 Jazz Jazztime The Three Sounds. Der Pianist Gene Harris und sein Groove-Trio Merken Von 1956 bis 1973 leitete der amerikanische Pianist Gene Harris das Trio The Three Sounds, das mit grooviger und tanzbarer Musik im Hard Bop- und Soul-Stil berühmt wurde. Neben Jazzballaden, Bop-Nummern und eigenen Stücken interpretierten The Three Sounds auch aktuelle Popsongs - darunter "Still I' m Sad" von den Yardbirds, "Crying Time" von Buck Owens und "Sunny" von Bobby Hebb. Die Erfolge seines Trios mit Andrew Simpkins (Bass) und Bill Dowdy (Schlagzeug) begründeten Gene Harris' Ruf, einer der mitreißendsten Blues-, Gospel- und Soul-Pianisten der Szene zu sein. Zu seinen Vorbildern gehörten Ahmad Jamal, Erroll Garner und Oscar Peterson. Gelegentlich nahmen auch Gastsolisten der groovigen Sorte mit The Three Sounds auf, darunter Lou Donaldson (Altsax), Stanley Turrentine (Tenorsax) und Nat Adderley (Kornett). In Google-Kalender eintragen