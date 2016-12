SWR 2 07:15 bis 07:57 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Leroy Anderson: "Sleigh ride" (Boston Pops Orchestra, Leitung: Arthur Fiedler) <ek><bk>Henry Purcell: "Strike the viol" aus der Geburtstags-Ode für Queen Mary (Raquel Andueza, Sopran; Gianluigi Trovesi, Klarinette; Wolfgang Muthspiel, Gitarre; L'Arpeggiata, Leitung: Christina Pluhar) <ek><bk>Antonio Vivaldi: Flötenkonzert D-Dur op. 10 Nr. 3 (Stefan Temmingh, Blockflöte; La Folia Barockorchester) <ek><bk>Josef Knümann: "Rumänisch" (Daniel Hope, Violine; Avi Avital, Mandoline; Jacques Ammon, Klavier; Mitglieder des Deutschen Kammerorchester Berlin) <ek><bk>Johannes Brahms: 9 "Liebeslieder"-Walzer aus op. 52 und op. 65, Fassung für Orchester (Swedish Chamber Orchestra, Leitung: Thomas Dausgaard) <ek><bk>Charles-Marie Widor: Toccata aus der Sinfonie für Orgel Nr. 5 F-Dur, Bearbeitung (German Brass, Leitung: Enrique Crespo) In Google-Kalender eintragen