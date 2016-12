ATV 01:00 bis 02:05 Reportage ATV Die Reportage Casinos im Ausland (1) Casinos im Ausland (1) A 2016 2017-01-08 13:25 Stereo Merken 34 Casinos in 13 Ländern der Welt betreibt die Casinos Austria International Holding. Mehr als 330 Spieltische und 4300 Spielautomaten sind dabei im Einsatz. Grund genug für ATV DIE REPORTAGE einmal hinter die Kulissen der internationalen Casino-Welt zu blicken. Denn das 1977 gegründete österreichische Unternehmen ist international dann sehr gefragt, wenn ein seriöser und erfahrener Partner im umkämpften Casino-Business verlangt wird. Wie im mondänen Skiort St. Moritz, in der Königsstadt Kopenhagen und in Klein-Las Vegas Batumi!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage

